Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatlarına ilgi haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta altının ons fiyatındaki değer kaybına rağmen dolar kurundaki artış sebebiyle yatay seyreden gram altın 248-251 lira bandında işlem görmüştü. Peki, gram ve çeyrek altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte, 20 Mayıs tarihli altın fiyatları
Altının gram fiyatı, bugüne dolar kuruna paralel yükselişle başlamasının ardından 248 lira seviyesinde dengelendi.
249,37 alınan gram altın 249,42 liradan, 396,12 TL'den alınan çeyrek altın 405,32 TL'den satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını ise 1.675, 00 TL'den satılıyor.
Uzmanlar, küresel piyasaların merkezinde olan ticaret savaşlarının altının ons fiyatında önemli bir etken olmaya devam ettiğini belirtti.
Bugün piyasalar yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve TÜİK mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini takip edecek.
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