15 Nisan çeyrek altın fiyatları! Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?
Türk yatırımcısının en çok tercih ettiği araçlardan olan altının yeni haftaya nasıl başladığı merak konusu oldu. Özellikle düğün mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte çeyrek altındaki son durum bilgisi yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Yeni hafta ile birlikte altın fiyatlarının son durumu ve piyasalarda ne kadardan işlem gördüğü, başta yatırımcılar olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Özellikle çeyrek altının son durumu ile altının gram fiyatının ne kadardan işlem gördüğünü merak eden vatandaşlar, sabahın ilk saatleri itibariyle araştırmalarına hız verdi. İşte, piyasalardan 15 Nisan güncel altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN: Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altın 392,60 liradan satılıyor
GRAM ALTIN: Gram altının fiyatı güne 239,66 lira seviyelerinde başladı
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet altını ise 1.613 liradan kendine alıcı buluyor
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın 785 lira civarlarında işlem görmeye devam ediyor.
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