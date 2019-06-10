Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 10 Haziran çeyrek altın fiyatı
9 gün süren Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk iş günün başlaması ve piyasaların açılmasıyla birlikte, altın fiyatlarının son durumuna ilişkin ayrıntılar sorgulamaya başladı. Altının gram fiyatının yanı sıra, düğün sezonun gelmesiyle birlikte, çeyrek altındaki son fiyat bilgisi de merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Altının gramının ne kadar olduğu ve çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğü, yeni günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yatırımlarını altına yönlendirmek isteyen ya da ellerindeki altınları bozdurmak isteyen vatandaşlar, 10 Haziran güncel altın fiyatlarını sorguluyor. İşte, piyasalardan 10 Haziran altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN: Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altın 410 liradan satılıyor
GRAM ALTIN: Gram altının fiyatı güne 249,83 lira seviyelerinde başladı
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet altını ise 1.687 liradan kendine alıcı buluyor
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın 821 lira civarlarında işlem görmeye devam ediyor.
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