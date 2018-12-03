3 Aralık çeyrek altın fiyatı | Altın fiyatları yeni haftada ne kadar oldu?
Kapalıçarşı altın altın fiyatları, yeni günün en çok sorgulanan konuları arasında yer aldı. İki gündür kapalı olan piyasaların yeniden işlemleri başlamasıyla hareketlenen Kapalıçarşı'da altın fiyatlarının ne kadardan seyrettiğini merak eden vatandaşlar, 3 Aralık altın fiyatlarını an be an takip ediyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?
Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından belli seviyelerde dengelendi. Pazartesi günüyle birlikte araştırmalarına yoğunluk kazandıran yatırımcılar, genelikle çeyrek altının son durumu ve gram altındaki anlık değişimleri takip ediyor. İşte, altın fiyatlarında anlık durum bilgisi...
3 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN: Fiyatı en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. Piyasalarda 332 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 324 lira seviyelerinde.
GRAM ALTIN: Altının gram fiyatı, bugüne yükseliş trendiyle başladı. Altının gram fiyatı şu an itibariyle 204,60 lira seviyelerinde işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1,340 liradan alınırken 1,361 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın da 664 lira civarından işlem görmeye devam ediyor.
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