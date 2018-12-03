3 Aralık çeyrek altın fiyatı | Altın fiyatları yeni haftada ne kadar oldu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri3 Aralık çeyrek altın fiyatı | Altın fiyatları yeni haftada ne kadar oldu?
GeriEkonomi 3 Aralık çeyrek altın fiyatı | Altın fiyatları yeni haftada ne kadar oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
03.12.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

3 Aralık çeyrek altın fiyatı | Altın fiyatları yeni haftada ne kadar oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3 Aralık çeyrek altın fiyatı | Altın fiyatları yeni haftada ne kadar oldu?

Kapalıçarşı altın altın fiyatları, yeni günün en çok sorgulanan konuları arasında yer aldı. İki gündür kapalı olan piyasaların yeniden işlemleri başlamasıyla hareketlenen Kapalıçarşı'da altın fiyatlarının ne kadardan seyrettiğini merak eden vatandaşlar, 3 Aralık altın fiyatlarını an be an takip ediyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?

Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından belli seviyelerde dengelendi. Pazartesi günüyle birlikte araştırmalarına yoğunluk kazandıran yatırımcılar, genelikle çeyrek altının son durumu ve gram altındaki anlık değişimleri takip ediyor. İşte, altın fiyatlarında anlık durum bilgisi...

3 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: Fiyatı en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. Piyasalarda 332 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 324 lira seviyelerinde.

GRAM ALTIN: Altının gram fiyatı, bugüne yükseliş trendiyle başladı. Altının gram fiyatı şu an itibariyle 204,60 lira seviyelerinde işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1,340 liradan alınırken 1,361 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın da 664 lira civarından işlem görmeye devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İngilizler yazdı: Yeni yılda oraya gidin! Türkiye'den bakın neresi listede

İDO: Kararımız sadece bir ertelemedir

Son dakika... Katar, OPEC'ten ayrılacağını bildirdi

Bunu yapmayanlar dikkat! O para iade...