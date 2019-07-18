Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarına ilgi hafta sonuna doğru arttı. Yaz aylarının gelişi, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte, hem yeni evlenecek çiftler, hem de düğünlere katılacak vatandaşlar, takı için kuyumcuların yolunu tutuyor. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
18 Temmuz 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 413,15 lira, satış fiyatı 422,52 seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı ise 259,78 lira, satış fiyatı 259,82 liradan işlem görüyor. 823 TL'den alınan yarım altın 845 TL'den satışa sunuluyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,40 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 258,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 258,40 liradan, bin 702 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 723 liradan, 235,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 239,50 liradan, bin 663 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 683 liradan, 832 liradan alınan Yarım Ziynet 842 liradan ve 416 liradan alınan Çeyrek Ziynet 421 liradan satıldı.
(ACÖ-E)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle