Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarına ilgi haftanın dördüncü işlem gününde de devam ediyor. Özellikle yatırımcıların öncelikli tercihi olan gram ve çeyrek altındaki anlık değişimler takip ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 281,50 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı…
Altın fiyatlarına göre yatırımlarını şekillendirecek olan vatandaşlar gram altın, çeyrek altın veya yarım altında güncel fiyatları araştırmaya başladı. İşte, güncel altın alış-satış fiyatları:
Gram altın fiyatları 17 Ekim Perşembe günü 281 TL'den satışa sunuluyor.
Çeyrek altın fiyatları 459 liradan satılırken, 449 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatları 921 liradan satılırken, 898 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1893 liradan işlem görürken, 1865 liradan geri alınıyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 281,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 458,00 lira, Cumhuriyet altını 1.875,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 281,50 liradan işlem gördü.
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