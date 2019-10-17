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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 17.10.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

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Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarına ilgi haftanın dördüncü işlem gününde de devam ediyor. Özellikle yatırımcıların öncelikli tercihi olan gram ve çeyrek altındaki anlık değişimler takip ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 281,50 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı…

Altın fiyatlarına göre yatırımlarını şekillendirecek olan vatandaşlar gram altın, çeyrek altın veya yarım altında güncel fiyatları araştırmaya başladı. İşte, güncel altın alış-satış fiyatları:

Gram altın fiyatları 17 Ekim Perşembe günü 281 TL'den satışa sunuluyor.
Çeyrek altın fiyatları 459 liradan satılırken, 449 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatları 921 liradan satılırken, 898 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1893 liradan işlem görürken, 1865 liradan geri alınıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 281,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 458,00 lira, Cumhuriyet altını 1.875,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 281,50 liradan işlem gördü.

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