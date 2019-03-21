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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.03.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

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Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Yatırım tercihini altından yana yapan vatandaşlar, altın fiyatlarını an be an takip ediyor. Özellikle gram ve çeyrek altındaki anlık değişimler merak ediliyor. 20 Mart tarihinde serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,20 lira oldu. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı, gram ve çeyrek altında son durum

Dün döviz kurlarına paralel olarak değişiklik gösteren altın fiyatlarının güncel durumunu derledik:

Bugüne düne göre yükselişe başlayan gram altın, 230,15 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 376 lira, Cumhuriyet altını 1.550 liradan satılıyor.

20 Mart altın fiyatları kapanış fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 230 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,20 liradan, bin 516 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 537 liradan, 209,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213,80 liradan, bin 481 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 501 liradan, 741 liradan alınan Yarım Ziynet 751 liradan ve 370 liradan alınan Çeyrek Ziynet 375 liradan satıldı.

Altının kilogramı 229 bin 800 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 800 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 229 bin 800 lira, en yüksek 230 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 229 bin 800 liradan tamamladı.

 

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