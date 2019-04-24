Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? 24 Nisan tarihli gram ve çeyrek altın fiyatı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kapalı olan piyasaların açılması ardından en çok araştırılan konulardan biri de altın fiyatları oldu. Özellikle gram ve çeyrek altının güncel durumu merak ediliyor. İşte 24 Nisan tarihli altın fiyatları
24 Nisan 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 382,20 lira, satış fiyatı ise 391,75 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 238,83 lira, satış fiyatı ise 238,91 lira seviyesinden işlem görüyor.
Altın piyasasını değerlendiren analistler, yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirmişti.
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