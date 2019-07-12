Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? 12 Temmuz tarihli altın fiyatları
Altın fiyatlarına ilgi haftanın son iş gününde de devam ediyor. Özellikle nişan, düğün ve sünnet gibi organizasyonların bu mevsimde her zamankinden daha fazla yapılması nedeniyle gram ve çeyrek altının fiyatı yakından takip ediliyor. 11 Temmuz tarihli kapanışta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,70 liraydı. Peki, gram ve çeyrek altın yeni güne nasıl başladı?
12 Temmuz Cuma gününün ilk işlem saatlerinde 257,34 TL'den alınan gram altın 257,38 TL'den satışa sunuluyor. 411,79 TL'den alınan çeyrek altın 421,13 TL'den, bin 706 TL'den alınan cumhuriyet altını bin 732 liradan satışa sunuluyor.
DÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 257,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 257,70 liradan, bin 697 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 718 liradan, 235 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 239 liradan, bin 658 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 678 liradan, 829 liradan alınan Yarım Ziynet 839 liradan ve 415 liradan alınan Çeyrek Ziynet 420 liradan satıldı.
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