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Çeyrek altın ne kadar? 22 Şubat tarihli altın fiyatları

Hürriyet Haber
21.02.2018 - 10:30 | Son Güncelleme:

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağılıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 162,6 lira seviyelerinde dengelenmişti. Salı günü ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı 21 Şubat Çarşamba günü düşüşe geçmişti. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatı düştü mü, ne kadar oldu?

Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,14 azalışla 162,4 liradan tamamladı. Peki altın piyasasında son durum ne? Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar oldu? İşte 22 Şubat altın fiyatları!

Altın fiyatlar yeni günün ilk işlem dakikalarından bu yana araştırılıyor. Var olan yatırımlarını doğru değerlendirmek isteyen veya ilk kez yatırım yapacak olan vatandaşlar, an be an 'Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Salı günü ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı dün düşüşe geçmişti. 

GRAM ALTIN NE KADAR?

161,55 liradan alınırken, 161,58  liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 258,35  liradan alınırken 264,81 liradan satılıyor. Yarım altın da 516,71'den alınırken 529,23 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1074,93 liradan alınıp 1091,17 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1037,37 liradan alınırken 1070,57 liradan satılıyor.

21  ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kaybıyla 1.328 dolardan işlem gördü. Güne düşüşle başlayan gram altın kapanışa  doğru 161 TL oldu. 258 liradan alınan çeyrek altın 265, 1.073,29' TL'den alınan cumhuriyet altını 1.089,51, 517,65 TL'den alınan Yarım Altın ise 530,59 TL'den satıldı.

ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP

Etiketler: ons altın
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