Altın fiyatları yeni günde ne kadar oldu? 16 Nisan çeyrek altın fiyatı
Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından altının, yeni güne nasıl başladığı ve altının gram fiyatının ne kadardan işlem gördüğü, günün ilk saatlerinden itibaren araştırılıyor. Özellikle çeyrek altındaki son durum vatandaşlarca sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadardan işlem görüyor?
Piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki son durum ve Kapalıçarşı'da açılış fiyatları, anbean takip edilmeye devam etti ve son durum araştırmaları hız kazandı. İşte, piyasalardan güncel 16 Nisan altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN: Piyasalarda 392,80 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 384 lira seviyelerinde.
GRAM ALTIN: Altının gram fiyatı bugüne düşüş trendiyle başladı. Altının gram fiyatı şu an itibariyle 240,4 lira seviyelerinde işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Cumhuriyet altını 1,614 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın da 785 lira civarından işlem görmeye devam ediyor.
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