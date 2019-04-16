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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
16.04.2019 - 07:36, Son Güncelleme:

Altın fiyatları yeni günde ne kadar oldu? 16 Nisan çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları yeni günde ne kadar oldu? 16 Nisan çeyrek altın fiyatı

Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından altının, yeni güne nasıl başladığı ve altının gram fiyatının ne kadardan işlem gördüğü, günün ilk saatlerinden itibaren araştırılıyor. Özellikle çeyrek altındaki son durum vatandaşlarca sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadardan işlem görüyor?

Piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki son durum ve Kapalıçarşı'da açılış fiyatları, anbean takip edilmeye devam etti ve son durum araştırmaları hız kazandı. İşte, piyasalardan güncel 16 Nisan altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN: Piyasalarda 392,80 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 384 lira seviyelerinde.

GRAM ALTIN: Altının gram fiyatı bugüne düşüş trendiyle başladı. Altının gram fiyatı şu an itibariyle 240,4 lira seviyelerinde işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Cumhuriyet altını 1,614 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın da 785 lira civarından işlem görmeye devam ediyor.

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