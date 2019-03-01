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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.03.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Altın fiyatları yeni aya ne kadardan başladı?

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Altın fiyatları yeni aya ne kadardan başladı?

Önceki günü düşüşle tamamlayan altın fiyatları, 1 Mart Cuma gününe yatay seyirle başladı. Bir süredir yaşadığı dalgalanma dolayısıyla anlık fiyatları merak konusu olan altın fiyatları, 1 Mart Cuma gününe önceki güne benzer bir başlangıç yaptı. İşte, günün en güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları, 1 Mart Cuma günü güncel fiyatları ile merak konusu oldu. Önceki gün 225-226 lira arasında git gel yaşayan fiyatlar, bu güne 225 lira seviyelerinden başladı. İşte, günün altın fiyatları bilgileri

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, alım ve satım yapmak isteyenlerin gözdeleri arasında yer alıyor. Piyasalardan alınan son verilere göre;

Gram altın alışta 223, satışta 225 lira seviyelerinde işlem görüyor. 
Çeyrek altın 365 lira alış, 372 lira satış
Yarım altın 730 lira alış, 745 lira satış,
Cumhuriyet altını 1503 lira alış, 1518 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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