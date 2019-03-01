Altın fiyatları yeni aya ne kadardan başladı?
Önceki günü düşüşle tamamlayan altın fiyatları, 1 Mart Cuma gününe yatay seyirle başladı. Bir süredir yaşadığı dalgalanma dolayısıyla anlık fiyatları merak konusu olan altın fiyatları, 1 Mart Cuma gününe önceki güne benzer bir başlangıç yaptı. İşte, günün en güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları, 1 Mart Cuma günü güncel fiyatları ile merak konusu oldu. Önceki gün 225-226 lira arasında git gel yaşayan fiyatlar, bu güne 225 lira seviyelerinden başladı. İşte, günün altın fiyatları bilgileri
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, alım ve satım yapmak isteyenlerin gözdeleri arasında yer alıyor. Piyasalardan alınan son verilere göre;
Gram altın alışta 223, satışta 225 lira seviyelerinde işlem görüyor.
Çeyrek altın 365 lira alış, 372 lira satış
Yarım altın 730 lira alış, 745 lira satış,
Cumhuriyet altını 1503 lira alış, 1518 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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