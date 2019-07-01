Altın fiyatları temmuz ayının ilk gününe ne kadardan başladı?
Altın fiyatları yatırımcıların yakından takip ettiği enstrümanlar arasında yer almaya devam ediyor. Dalgalı bir seyir içerisinde olması dolayısıyla son durumu merak uyandıran altın fiyatları, geçtiğimiz hafta 265 lira seviyesinde seyretmesinin bu haftaya düşüşle başladı. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, günün ilk dakikalarına 256 liralık seviyesi ile düşüş göstererek başladı. Geçtiğimiz hafta gösterdiği yükseliş eğiliminin ardından bu haftaya düşüş ile başlayan altın fiyatları, çeyrek ve yarım seçenekleri ile araştırılmaya başlandı. İşte, günün altın fiyatları hakkında bazı detaylar
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları, haftanın ilk gününe düşüş ile başladı.
Gram altın 254 lira alış, 256 lira satış,
Çeyrek altın 415 lira alış, 424 lira satış,
Yarım altın 831 lira alış, 848 lira satış,
Cumhuriyet altını 1711 lira alış, 1728 lira ile işlem görüyor.
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