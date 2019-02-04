Altın fiyatları şubat ayının ilk hafta başında ne kadar oldu?
Altın fiyatları şubat ayının ilk pazartesi günü alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Dalgalı ilerleyişini devam ettiren altın fiyatları, ocak ayının son günlerinde gram bazında 224 liraya kar yükselmişti. Peki, şu an altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek veya gram altın satın almak isteyenlerin merakla araştırdığı o detaylar
Gram, çeyrek ve diğer seçenekleriyle merak konusu olan altın fiyatları, 4 Şubat Pazartesi gününe 220 lira seviyesinden adım attı. Gram fiyatlarındaki seyir, çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı. Peki, günün ilk saatlerinde gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Günün ilk saatlerinde piyasalardan alınan güncel altın fiyatları bilgisi;
Gram altın, alışta 218- satışta 220
Çeyrek altın, alışta 357 - satışta 364
Yarım altın, alışta 714, satışta 729,
Cumhuriyet altını, alışta 1470, satışta 1485 lira seviyesinden işlem görüyor.
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