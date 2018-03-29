Altın fiyatları şuan ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarının dünkü yükselişinin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fiyatlar bugün 170 lira seviyesine çok yaklaştı. Peki Altın fiyatlarında son durum nedir? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatların son durum
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 170,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 170 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 170,20 liradan, bin 120 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 139 liradan, 155 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 159 liradan, bin 95 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 115 liradan, 547 liradan alınan Yarım Ziynet 557 liradan ve 274 liradan alınan Çeyrek Ziynet 279 liradan satılıyor.
Dün, altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 170,9 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 170,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 280 lira, Cumhuriyet altını da 1.142 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.323 dolardan işlem görüyor.
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