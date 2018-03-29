Altın fiyatları şuan ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
29.03.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Altın fiyatları şuan ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatları şuan ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarının dünkü yükselişinin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fiyatlar bugün 170 lira seviyesine çok yaklaştı. Peki Altın fiyatlarında son durum nedir? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatların son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 170,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 170 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 170,20 liradan, bin 120 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 139 liradan, 155 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 159 liradan, bin 95 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 115 liradan, 547 liradan alınan Yarım Ziynet 557 liradan ve 274 liradan alınan Çeyrek Ziynet 279 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 170,9 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 170,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 280 lira, Cumhuriyet altını da 1.142 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.323 dolardan işlem görüyor.

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