Altın fiyatları şu sıralar nasıl seyrediyor? 13 Nisan anlık ve canlı altın fiyatı
Altın fiyatları 13 Nisan Cumartesi günü güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. Haftanın son iş gününü yükseliş eğilimiyle kapatan gram altın, çeyrek ve yarın altın seçenekleriyle de araştırılmaya başlandı. Peki, 13 Nisan Cumartesi günü gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, en güncel bilgilerle altın fiyatları
Altın fiyatları, cumartesi günü de yatırımcıların gündemindeki konu olmaya başladı. Önceki günde artış yönlü hareket halinde olan altın fiyatları, şu dakikalarda birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Peki, 13 Nisan Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADARDAN SEYREDİYOR?
Cumartesi günü anlık değişimleri ile merak edilen altın fiyatları, gram, çeyrek ve yarım gibi seçenekleri ile sorgulanıyor. İşte, günün en son altın fiyatları verileri;
Gram altın 237 lira alış, 239 lira satış,
Çeyrek altın 388 lira alış, 396 lira satış,
Yarım altın 776 lira alış, 792 lira satış,
Cumhuriyet altını 1597 lira alış, 1613 lira ile işlem görüyor.
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