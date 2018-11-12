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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
12.11.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu?

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Altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu?

Altın fiyatları, haftanın ilk gününde internet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. 212 lira seviyesinde başlayan altın fiyatları, ilerleyen dakikalarda artış göstererek 213 lira seviyesinde seyretmeye başladı. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar? İşte, merakla araştırılan gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

Günün ilk saatlerine 213 lira seviyesinde başlayan altın fiyatları, anlık değişim göstermeye devam ediyor. Gram altın fiyatlarındaki değişim, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını da etkiledi. Peki, şu an altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o detaylar

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 213,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundaki değer kazançlarına karşın, ons altındaki gerilemelerin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 düşüşle 212,9 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,28 primle 213,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 352 lira, Cumhuriyet altını da 1.438 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının teknik olarak kritik destek seviyelerine yakın yerlerde işlem gördüğünü belirterek, bu hafta tepki alımlarıyla birlikte gram altının toparlanmaların görülebileceğini söyledi.

Bu hafta gram altın için 212 lirayı dip seviye olarak takip edeceklerini ifade eden Memiş, bu seviyelerden toparlanmaların başlaması durumunda 217 liranın, devamında ise 221 liranın direnç konumuna geleceğini kaydetti.

Memiş, dolar endeksinin değer kazanmasının emtia fiyatlarının baskıladığını belirterek, "Teknik olarak ons altında, 1.205 dolar aşağı kırılırsa düşüşler 1.197 dolara kadar, 1.217 doları yukarı yönlü geçilirse yükselişler 1.227 dolara kadar sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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