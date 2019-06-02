Altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu? 2 Haziran altın fiyatları
Altın fiyatları 2 Haziran Pazar günü yatırımcıların gündemindeki konu olmaya başladı. Haftayı küçük bir artışla kapatan atın fiyatları, gram ve çeyrek opsiyonları ile araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2 Haziran Pazartesi gününe dair altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, hafta sonu yatay seyriyle devam ediyor. Cuma günü 245 lira seviyesinde hareket eden altın fiyatları, bugün sabahın ilk saatlerinde bu seviyeden alıcı bulmayı sürdürüyor. İşte, altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları, hafta sonu yatay seyirle hareket ediyor.
Gram altın 242 lira alış, 245 lira satış,
Çeyrek altın 396 lira alış, 404 lira satış,
Yarım altın 793 lira alış, 809 lira satış,
Cumhuriyet altını 1633 lira alış, 1649 lira ile işlem görüyor.
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