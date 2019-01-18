Altın fiyatları şu dakikalarda kaç liradan işlem görüyor?
Altın fiyatları, haftanın kapanış günü olan 18 Ocak tarihinde güncel verilerle araştırılmaya başlandı. Önceki günü 222 lira seviyesinde kapatan altın fiyatları, cuma gününe aynı seviyeden giriş yaptı. Peki, şu dakikalarda altın fiyatları ne kadardan seyrediyor? İşte, en güncel verilerle altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
Altın fiyatları, gram, çeyrek ve yarım seçenekleriyle araştırılmaya devam ediliyor. Piyasaları yakından takip eden birçok kişinin merakla sorguladığı altın fiyatları, günün ilk saatlerine 222 liradan başladı. Peki, şu dakikalarda gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Piyasalardan alınan güncel altın fiyatları bilgisi;
Gram altın, alışta 220, satışta 222,
Çeyrek altın, alışta 359, satışta 367,
Yarım altın, alışta 719, satışta 734,
Cumhuriyet altını, alışta 1481, satışta 1496 lira seviyesinden işlem görüyor.
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