Altın fiyatları şu an ne kadardan seyrediyor? 27 Aralık çeyrek ve gram fiyatları
27 Aralık sabah saatleri itibariyle altın fiyatlarındaki son durum, alım satım yapmak isteyen kişiler tarafından internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Önceki günü son bir haftanın en yüksek seviyesinde kapatan altın fiyatları, perşembe sabahı gram ve çeyrek fiyatları ile araştırılmaya başlandı. Peki, şu dakikalarda altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, günün ilk saatlerinden altın fiyatları bilgileri
Altın fiyatları 27 Aralık Perşembe sabahına düşüş eğilimiyle başladı. Önceki günü 216 lira seviyesinde tamamlayan altın fiyatları, bugüne ise 215 lira seviyesinden giriş yaptı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne oldu? İşte, anlık altın fiyatları bilgisi
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Hafta arasında en çok merak edilen yatırım enstrümanları arasında yer alan çeyrek altın, 27 Aralık 2018 Peşembe günü 355 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 215 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.435 liradan alınıp 1.449 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 711 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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