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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.08.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Altın fiyatları şu an ne kadar oldu? 27 Ağustos gram ve çeyrek fiyatı

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Altın fiyatları şu an ne kadar oldu? 27 Ağustos gram ve çeyrek fiyatı

Altın fiyatları, günün ilk saatlerine yine yükseliş trendiyle merhaba dedi. Ağustos ayının başından bu yana 30 liraya yakın yükseliş kaydeden gram altın, çeyrek ve yarım seçenekleri ile de gündemde yer alıyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları hakkında merakla araştırılan detaylar

Altın fiyatları, özellikle alım ve satım yapmak isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, şu an altın fiyatları ne kadardan seyrediyor? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları için bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Günün ilk saatlerinde altın fiyatları şu seviyede seyrediyor;

Gram altın 284 lira alış, 286 lira satış,
Çeyrek altın 464 lira alış, 474 lira satış,
Yarım altın 929 lira alış, 948 lira satış,
Cumhuriyet altını 1912 lira alış, 1932 lira ile işlem görüyor.

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