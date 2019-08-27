Altın fiyatları şu an ne kadar oldu? 27 Ağustos gram ve çeyrek fiyatı
Altın fiyatları, günün ilk saatlerine yine yükseliş trendiyle merhaba dedi. Ağustos ayının başından bu yana 30 liraya yakın yükseliş kaydeden gram altın, çeyrek ve yarım seçenekleri ile de gündemde yer alıyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları hakkında merakla araştırılan detaylar
Altın fiyatları, özellikle alım ve satım yapmak isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, şu an altın fiyatları ne kadardan seyrediyor? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları için bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Günün ilk saatlerinde altın fiyatları şu seviyede seyrediyor;
Gram altın 284 lira alış, 286 lira satış,
Çeyrek altın 464 lira alış, 474 lira satış,
Yarım altın 929 lira alış, 948 lira satış,
Cumhuriyet altını 1912 lira alış, 1932 lira ile işlem görüyor.
ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle