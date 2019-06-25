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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları şu an kaç liradan alıcı buluyor? Gram ve çeyrek altın ne kadar?
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Ekonomi
25.06.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Altın fiyatları şu an kaç liradan alıcı buluyor? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

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Altın fiyatları şu an kaç liradan alıcı buluyor? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları, gösterdiği yükselişin ardından yakından takip edilen yatırım enstrümanları arasında yer almaya başladı. Bir haftada 15 lira civarında değer kazanan altın fiyatları, gram bazında 267 lira seviyelerinden işlem görmeye başladı. Peki, altın fiyatları sabah saatlerinde ne kadardan işlem görüyor? İşte, anlık altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

Yaz aylarında düğün mevsiminin sürmesi dolayısıyla merak konusu olan altın fiyatları, son günlerde anlık fiyatları ile araştırılmaya devam ediyor. Gram bazında gösterdiği artış, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet seçeneklerine de yansıyan altın fiyatları, şu dakikalarda anlık fiyatları ile merak ediliyor. İşte, altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, haftanın ikinci gününe yatay seyirle hareket ediyor.

Gram altın 264 lira alış, 266 lira satış,
Çeyrek altın 432 lira alış, 440 lira satış,
Yarım altın 864 lira alış, 881 lira satış,
Cumhuriyet altını 1779 lira alış, 1797 lira ile işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARINDAKİ CANLI DEĞİŞİMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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