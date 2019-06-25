Altın fiyatları şu an kaç liradan alıcı buluyor? Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları, gösterdiği yükselişin ardından yakından takip edilen yatırım enstrümanları arasında yer almaya başladı. Bir haftada 15 lira civarında değer kazanan altın fiyatları, gram bazında 267 lira seviyelerinden işlem görmeye başladı. Peki, altın fiyatları sabah saatlerinde ne kadardan işlem görüyor? İşte, anlık altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Yaz aylarında düğün mevsiminin sürmesi dolayısıyla merak konusu olan altın fiyatları, son günlerde anlık fiyatları ile araştırılmaya devam ediyor. Gram bazında gösterdiği artış, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet seçeneklerine de yansıyan altın fiyatları, şu dakikalarda anlık fiyatları ile merak ediliyor. İşte, altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, haftanın ikinci gününe yatay seyirle hareket ediyor.
Gram altın 264 lira alış, 266 lira satış,
Çeyrek altın 432 lira alış, 440 lira satış,
Yarım altın 864 lira alış, 881 lira satış,
Cumhuriyet altını 1779 lira alış, 1797 lira ile işlem görüyor.
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