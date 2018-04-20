Altın fiyatları son işlem gününde ne kadar? Güncel çeyrek ve gram altın fiyatı
Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, haftanın son işlem gününde sakin bir seyir gösteriyor. Önceki günkü sert düşüşün ardından, dün görece sakin bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 174,8 liradan tamamladı. Peki altın çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 20 Nisan tarihli altın fiyatları!
Altın fiyatları hafta başından bu yana an be an takip ediliyor. Yatırımlarını doğru değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hem Kapalıçarşı hem de serbest piyasadaki altın fiyatlarını inceliyor.
Altının gram fiyatı, bugüne yatay bir başlangıç yapmasının ardından 174,15 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı 1342 dolar, çeyrek altın ise 286, 10 seviyesinde işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.168 liradan satılıyor.
Uzmanlar, ABD-Çin ticaret savaşı, ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulayacağı beklentisi ve jeopolitik risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini belirterek, bu konularda gündemin hafiflemesinin dün ons fiyatının gerilemesine neden olduğunu ifade etti.
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