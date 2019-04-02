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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.04.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

Altın fiyatları seçim sonrası ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları

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Altın fiyatları seçim sonrası ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından güne yükselişle başlayan gram altın, 1 Nisan Pazartesi günü kapanışı 231 liradan yaptı. Hafta başında altın piyasasını değerlendiren uzmanlar, teknik olarak altının ons fiyatının 1.287 dolar, altının gram fiyatının ise 230 liranın üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirtmişti. Peki, gram ve çeyrek altın en son ne kadar oldu?

2 Nisan 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatlarını derledik. Gram altın 228,85 lira, çeyrek altın 377,47 lira ve Cumhuriyet altını 1.552 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA DÜN

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 231 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 230,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 231 liradan, bin 521 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 542 liradan, 210,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214,50 liradan, bin 486 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 506 liradan, 743 liradan alınan Yarım Ziynet 753 liradan ve 372 liradan alınan Çeyrek Ziynet 377 liradan satıldı.

 

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