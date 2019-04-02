Altın fiyatları seçim sonrası ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları
31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından güne yükselişle başlayan gram altın, 1 Nisan Pazartesi günü kapanışı 231 liradan yaptı. Hafta başında altın piyasasını değerlendiren uzmanlar, teknik olarak altının ons fiyatının 1.287 dolar, altının gram fiyatının ise 230 liranın üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirtmişti. Peki, gram ve çeyrek altın en son ne kadar oldu?
2 Nisan 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatlarını derledik. Gram altın 228,85 lira, çeyrek altın 377,47 lira ve Cumhuriyet altını 1.552 liradan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA DÜN
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 231 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 230,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 231 liradan, bin 521 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 542 liradan, 210,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214,50 liradan, bin 486 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 506 liradan, 743 liradan alınan Yarım Ziynet 753 liradan ve 372 liradan alınan Çeyrek Ziynet 377 liradan satıldı.
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