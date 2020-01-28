Altın fiyatları salı günü kapanışta ne kadar oldu? Gram altın ne kadara satılıyor? 28 Ocak güncel altın fiyatları

Haftanın ikinci işlem gününde altının gram fiyatı, 0,5 azalışla 301,2 lira seviyesinde hareket etti. Son haftalarda yükseliş gösteren altının gram fiyatının salı günü aşağı yönlü hareketiyle beraber, piyasalarda hareketlilik yaşandı. Peki, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Tam altın ne kadara satılıyor? İşte, Kapalıçarşı canlı altın fiyatları.

KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 301,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 301,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 301,40 liradan, bin 985 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 6 liradan, 274,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 278,50 liradan, bin 940 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 960 liradan, 970 liradan alınan Yarım Ziynet 980 liradan ve 485 liradan alınan Çeyrek Ziynet 490 liradan satıldı.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?

Haftanın ilk gününü 302,70 liradan tamamlayan gram altın, haftanın ikinci işlem gününe 301 lira seviyesinde başladı.

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 494 TL'den satıldı. Yatırım yapmak isteyenlerin bir diğer gözdesi Cumhuriyet altını ise 2.001,00 liradan alınıp 2.032,00 liradan satıldı. 963,15 TL'den alınan yarım altın ise 988,03'den satışa sunuldu.

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