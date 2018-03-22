Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor.. Peki çeyrek altın ve gram altın şuan ne kadar oldu?
Altın fiyatları geçtiğimiz iki günde normalin üzerinde artış göstererek yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Altın fiyatlarının artmasının ardından çeyrek altın ve gram altın gibi piyasada en çok işlem gören altın türleri dikkatle takip ediliyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın piyasasında son durum
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 167,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.123,00 lira oldu.
Altın fiyatları dün nasıldı?
Altının gram fiyatı rekor kırdı.. Gram altın 167,4 lira tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Altının gram fiyatı 167,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Güne pozitif başlayan ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,4 liraya kadar yükseldi. Altının gram fiyatı saat 16.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 167,2 liradan, altının ons fiyatı da yüzde 0,9 artışla 1.323 dolardan işlem görüyor.
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