Altın fiyatları piyasaları ne kadardan kapattı? (24 Aralık canlı yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları)

Gram altın fiyatları, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 284,9 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın ise 468 lirada hareket etti. Piyasaları anlık takip eden vatandaşlar gün sonunda altın fiyatlarının ne kadar olduğuna yönelik araştırmalarına hız verdi. Peki, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.898,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 yükselişle 285,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 283,80 284,00 284,80 285,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.871,00 1.892,00 1.877,00 1.898,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 259,00 263,00 260,00 264,00

Lira(Tam) Ziynet 1.828,00 1.848,00 1.834,00 1.854,00

Yarım Ziynet 914,00 924,00 917,00 927,00

Çeyrek Ziynet 457,00 462,00 459,00 464,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?

Çeyrek altın satış fiyatı 463 lira olurken, 453 liradan geri alındı.

Yarım altın satış fiyatı 927 lira olurken, 903 liradan geri alındı.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1895 liradan işlem görürken, 1882 liradan bozduruldu.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 260 lira olurken, 258 liradan geri alındı.

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