Altın fiyatları perşembe günü ne kadardan güne başladı?
Altın fiyatları, günün ilk saatlerinde birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Sabah saatlerine 251 liradan başlayan gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftaya göre düşüş eğilimini sürdürüyor. Peki, altın fiyatları şu safhada ne kadardan seyrediyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları için vatandaşların araştırması devam ediyor. Düşüş ya da artış dengesine göre alım satım yapmak isteyenlerin gözdeleri arasında yer alan altın fiyatları, güne 251 lira seviyesinde başladı. İşte, altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları, güne düşüş eğilimiyle başladı.
Gram altın 249 lira alış, 251 lira satış,
Çeyrek altın 407 lira alış, 415 lira satış,
Yarım altın 814 lira alış, 831 lira satış,
Cumhuriyet altını 1676 lira alış, 1693 lira ile işlem görüyor.
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