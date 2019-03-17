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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.03.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Altın fiyatları pazar gününe nasıl başladı? 17 Mart çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları pazar gününe nasıl başladı? 17 Mart çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları, hafta sonu da araştırılmaya devam ediyor. Altının gram fiyatının şu saatlerde ne kadardan seyrettiği, yatırımcıların sorguladığı konu olarak dikkat çekiyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından altının, 17 Mart Pazar gününe nasıl başladığı ve çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın gibi türlerin anlık fiyatlarının ne kadardan işlem gördüğü, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 17 Mart altın piyasalarında son durum...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 228,9 lira seviyesinde dengelendi. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını 1.540 liradan satılıyor. Yarım altının satış fiyatı ise 750 lira olarak dikkat çekiyor.

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