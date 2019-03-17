Altın fiyatları pazar gününe nasıl başladı? 17 Mart çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları, hafta sonu da araştırılmaya devam ediyor. Altının gram fiyatının şu saatlerde ne kadardan seyrettiği, yatırımcıların sorguladığı konu olarak dikkat çekiyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
En çok tercih edilen yatırım araçlarından altının, 17 Mart Pazar gününe nasıl başladığı ve çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın gibi türlerin anlık fiyatlarının ne kadardan işlem gördüğü, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 17 Mart altın piyasalarında son durum...
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 228,9 lira seviyesinde dengelendi. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını 1.540 liradan satılıyor. Yarım altının satış fiyatı ise 750 lira olarak dikkat çekiyor.
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