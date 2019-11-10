Altın fiyatları pazar günü ne kadardan seyrediyor? Gram altın fiyatı
Altın fiyatları, gram ve çeyrek seçenekleri ile pazar günü pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Gram ya da çeyrek altın satın almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden güncel fiyatları sorguluyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, günün altın fiyatları bilgileri
Altın fiyatları, gram bazında 278 liralık seyrinden 270 liraya düşen altın, hafta başına ne kadardan başlayacağı ile merak konusu oldu. İşte, günün gram ve çeyrek altın fiyatları bilgileri
GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, 10 Kasım Pazar günü düşüş seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 278 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 270 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 10 Kasım Pazar günü 446 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 270 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.802 liradan alınıp 1.821 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 893 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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