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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.03.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Altın fiyatları önceki güne göre düşüş seyriyle başladı

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Altın fiyatları önceki güne göre düşüş seyriyle başladı

Önceki günü 227 lira seviyesinde tamamlayan altın fiyatları, 12 Mart Salı gününe 226 liradan giriş yaptı. Son 1 haftada yakaladığı ivmelenme sayesinde 223 liradan 227 lira seviyesine kadar yükselen altın fiyatları, çeyrekte ve diğer seçeneklerde de paralel seyir gösterdi. Peki, altın fiyatları 12 Mart tarihinde ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Altın fiyatları için güncel fiyat sorgulamaları devam ediyor. Birçok vatandaşın merakla araştırdığı altın fiyatları, 12 Mart salı gününe düşüşle başlangıç yaptı. Ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 226,4 liradan tamamladı.

Piyasalardan alınan son verilere göre;

Gram altın 224 lira alış, 226 lira satış,
Çeyrek altın 367 lira alış, 374 lira satış,
Yarım altın 734 lira alış, 749 lira satış,
Cumhuriyet altını 1510 lira alış, 1526 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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