Altın fiyatları önceki güne göre düşüş seyriyle başladı
Önceki günü 227 lira seviyesinde tamamlayan altın fiyatları, 12 Mart Salı gününe 226 liradan giriş yaptı. Son 1 haftada yakaladığı ivmelenme sayesinde 223 liradan 227 lira seviyesine kadar yükselen altın fiyatları, çeyrekte ve diğer seçeneklerde de paralel seyir gösterdi. Peki, altın fiyatları 12 Mart tarihinde ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Altın fiyatları için güncel fiyat sorgulamaları devam ediyor. Birçok vatandaşın merakla araştırdığı altın fiyatları, 12 Mart salı gününe düşüşle başlangıç yaptı. Ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 226,4 liradan tamamladı.
Piyasalardan alınan son verilere göre;
Gram altın 224 lira alış, 226 lira satış,
Çeyrek altın 367 lira alış, 374 lira satış,
Yarım altın 734 lira alış, 749 lira satış,
Cumhuriyet altını 1510 lira alış, 1526 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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