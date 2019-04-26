Altın fiyatları ne kadardan işlem görüyor? 26 Nisan güncel çeyrek altın fiyatı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün akşam günü, yüzde 1,95 artışla 245,40 liradan tamamlamıştı. Bu gelişmenin ardından gözler, altının bugünkü seyrine çevrildi. Özellikle altının gram fiyatının yanı sıra çeyrek altındaki son durum, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Haftanın son işlem gününün başlamasıyla birlikte, altın fiyatı araştırmaları hız kazandı. Özellikle altının gram fiyatı ve çeyrek altının son durumunu merak eden vatandaşlar, 26 Nisan güncel altın fiyatlarını anbean takip ediyor. İşte, piyasalardan güncel altın fiyatları ve çeyrek altında son durum bilgisi...
ÇEYREK ALTIN: Özellikle hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte fiyatı en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. Çeyrek altının şatış fiyatı 400,34 lira, alış fiyatı ise 391,25 lira seviyelerinde.
GRAM ALTIN: Dünü artışla tamamlayan altının gram fiyatı, bugüne de yükseliş trendiyle başladı. Altının gram fiyatı şu an itibariyle 244,54 lira seviyelerinde işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1,649 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın da 800,68 lira seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.
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