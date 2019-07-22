Altın fiyatları ne kadardan işlem görüyor? 22 Temmuz çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları konusunda araştırmalar piyasaların açılmasıyla birlikte yoğunluk kazandı. 22 Temmuz'da altın piyasalarının nabzını tutmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarının genel durumu hakkında fikir edinmek adına araştırma yapıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Yeni haftanın başlaması ve piyasaların açılmasıyla birlikte, günün en çok konuşulan konularından biri altın fiyatları oldu. Özellikle yaz mevsimi ile birlikte aratan düğünler, çeyrek altına olan rağbeti artırırken, çeyrek altının son fiyat bilgisini de merak ettirdi. İşte, 22 Temmuz güncel altın fiyatlar...
22 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN: Piyasalarda 424,03 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 414,63 lira seviyelerinde.
GRAM ALTIN: Sabah saatlerinden itibaren yükseliş trendinde olan gram altının fiyatı ise 259,80 lira seviyelerinde işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1.748,00 liradan işlem görüyor.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın da 849,18 lira civarından işlem görmeye devam ediyor.
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