Altın fiyatları ne kadardan işlem görüyor? 18 Nisan güncel altın fiyatları
Altın fiyatları konusunda araştırmalar piyasaların açılmasıyla birlikte yoğunluk kazandı. 18 Nisan'da altın piyasalarının nabzını tutmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarının genel durumu hakkında fikir edinmek adına araştırma yapıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Yeni günün başlaması ve piyasaların açılmasıyla birlikte, günün en çok konuşulan konularından biri altın fiyatları oldu. Dün akşam ise Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,64 azalışla 234,50 liradan tamamlamıştı. İşte, 18 Nisan güncel altın fiyatlarına dair merak edilen tüm detaylar...
18 NİSAN ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN: Özellikle hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte fiyatı en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. Piyasalarda 384,49 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 376 lira seviyelerinde.
GRAM ALTIN: Sabah saatlerinden itibaren yükseliş trendinde olan gram altının fiyatı ise 235,9 lira seviyelerinde işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1,559 liradan alınırken 1,582 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın da 768,99 lira civarından işlem görmeye devam ediyor.
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