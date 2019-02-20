Altın fiyatları ne kadardan işlem görmeye başladı? 20 Şubat çeyrek altın fiyatı
Yeni günün başlamasıyla birlikte altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durumu öğrenmek istiyor. Bunun yanında son durumu en çok merak edilen altın türü ise çeyrek altın oldu. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altının gramı ne kadar?
Haftanın üçüncü işlem gününün başlamasıyla birlikte güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar ve yatırımcılar, 20 Şubat altın fiyatlarının son durumu hakkında sorgulama yapmaya başladı. İşte, altın piyasalarından son bilgiler ve önemli gelişmeler...
ÇEYREK ALTIN: Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altın 371,53 liradan satılıyor
GRAM ALTIN: Gram altının fiyatı güne 228,41 lira seviyelerinde başladı
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet altını ise 1.527 liradan kendine alıcı buluyor
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın 743 lira civarlarında işlem görmeye devam ediyor.
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