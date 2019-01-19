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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.01.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Altın fiyatları ne kadar oldu? Serbest piyasa ve Kapalıçarşı’da altın fiyatları

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Altın fiyatları ne kadar oldu? Serbest piyasa ve Kapalıçarşı’da altın fiyatları

Altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hafta sonunda da devam ediyor. En çok tercih edilen altın türlerinden biri olan gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamıştı. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? İşte, serbest piyasa ve Kapalıçarşı’da altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 221 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 221,20 liradan, bin 456 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 477 liradan, 201,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 205,50 liradan, bin 423 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 443 liradan, 712 liradan alınan Yarım Ziynet 722 liradan ve 356 liradan alınan Çeyrek Ziynet 361 liradan satıldı.

Kapalıçarşı’da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 361,00 lira, Cumhuriyet altını 1.477,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 221,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış                                                        Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 223,00 223,20       221,00 221,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.470,00 1.491,00       1.456,00 1.477,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 203,40 207,40              201,50 205,50
Lira(Tam) Ziynet 1.436,00 1.456,00            1.423,00 1.443,00
Yarım Ziynet 718,00 728,00                        712,00 722,00
Çeyrek Ziynet 359,00 364,00                      356,00 361,00

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 7,38 değer kazandı, altın yüzde 2,98, dolar yüzde 2,32 ve avro yüzde 3,37 değer kaybetti. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,98 azalışla 221,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,96 değer kaybıyla 1.477,00 lira oldu. Geçen hafta 372,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 361,00 liraya geriledi.

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