Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte günün ilk fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşların internette en çok aradığı soruların arasında yer alıyor. Altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte çeyrek altın ve gram altın fiyatları da değer kazanmaya devam ediyor. Peki altın piyasasındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum..
Altın fiyatları 14 Ocak Pazartesi günü internette en çok aranan konular arasındaki yerini alırken, altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte yatırım altınlarının değeri de arttı.
Çeyrek altın fiyatları sabah saatlerinde 371 liradan satılırken, 362 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 742 lira civarında olurken, 723 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1525 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını bozdurmak isteyenler ise ürünlerine 1502 liradan değer buluyor.
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