Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte günün altın fiyatları ve dolarda son durum
Altın fiyatları bu sabah 167 liraya yaklaşan fiyatı ile dikkat çekerken, yatay bir seyir ile güne başladı. Altın fiyatlarında en çok merak edilen konular arasında çeyrek altın ve gram altın fiyatları yer alıyor. Peki bu sabah piyasalar nasıl açıldı? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ve dolar fiyatları
Çeyrek altın satış fiyatı 270 liradan işlem görürken, gram altın yaklaşık 167 liradan satılıyor. Cumhuriyet altının fiyatı ise 1.112 lira seviyesinde. ABD Doları ise 3.91'den satılıyor.
Altının gramı güne yükselişle başladı. Gram altın 166,8 lira, çeyrek altın 272 lira ve Cumhuriyet altını 1.109 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 167 liranın hemen altında dengelendi.
Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,2 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,71 artışla 166,7 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 166,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Churiyet altını da 1.109 liradan satılıyor.
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