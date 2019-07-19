Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Haftanın son işlem gününde ana gündem konularından biri de altın fiyatları oldu. Özellikle gram ve çeyrek altının alış-satış fiyatı merak ediliyor. Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamıştı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
19 Temmuz 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 414,72 lira ,satış fiyatı 424,13 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı ise 261,30 lira, satış fiyatı 261,36, yarım altın 727,40 liradan alınıp 848,82 liradan satışa sunuluyor.
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Düğünlerde yarım gram altın takılıyor
Düğün sezonunun başlamasıyla, altın satışlarında hareketlilik yaşanıyor. Düğün yapacak olan damat adaylarının altına yaklaşık 35 bin TL harcadığını aktaran Kuyumcular Derneği Başkanı Kani Kont, vatandaşların düğünlerde çeyrek altın takma adetinden vazgeçtiğini ve gram altına yöneldiğini söyledi.
Kani Kont, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte, düğün hazırlığı yapanların uğrak yerinin kuyumcular olduğunu söyledi. Kuyumcularda iş yoğunluğunun arttığını ifade eden Kani Kont, sadece gelin ve damatların değil, davetlilerin de takı için kuyumcular çarşısında hareketliliğe neden olduğunu kaydetti.ÿAlyans, tek taş, nişan takısı ve benzeri ürünlerin ilgi gördüğünü vurgulayan Kont,ÿaltının fiyatının yüksek olmasından dolayı kuyumcuların tezg?hlarında her bütçeye göre ürün bulundurmaya özen gösterdiğini aktardı.
"Yaz sezonumuz düğüncülere ve bizlere hayırlı olsun" diyen Başkan Kani Kont, "Altın fiyatları son zamanlarda inişli çıkışlı ama bir iki ay içerisinde fazla bir değişiklik olmayacağını düşünüyorum. Düğün alışverişinde her bütçeye göre altın satışlarımız var. Düğün için alınan altınların ortalama fiyatı 25 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiyor. Tam düğüncü seti aldığınız zaman 35 bin TL ortalama fiyat diyebiliriz. Evliliğin simgesi olarak başlangıç burası oluyor. Sonra kelepçe, set ve en son da bilezik geliyor. Düğüne doğru set ve bileziğe sıra geldiğinde insanlar bütçesel durumlarına göre alım yapıyor. Bunun toplamı da yaklaşık olarak 25-35 bin lira arasında geziyor. Düğün alışverişini totale vurduğumuz zaman 55-60 bin civarında bir rakamla hazırlıklarını bitirmiş oluyorlar.
ALTINA YATIRIM YAPIN
Vatandaşlara altına yatırım yapma tavsiyesinde bulunan Kont, Düğün alışverişi yapacak arkadaşlarımıza çiftlerimize ben şunu tavsiye ediyorum.ÿÖnümüzdeki aylarda fazla zam gelmeyeceğini düşünüyorum.ÿEllerinde mevcut para ile bir an önce gelip yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Kiralama yöntemiyle ilgili Türkiyede 12 tane dernek başkanıyla sohbetimiz oldu. Onlar şehir dışında bununla ilgili kiralama yöntemiyle uygulama yapıyorlar. Biz İnegölde buna karşıyız, kesinlikle böyle bir şey olmuyor diye konuştu.
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