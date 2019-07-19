Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
GeriEkonomi Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
19.07.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

Haftanın son işlem gününde ana gündem konularından biri de altın fiyatları oldu. Özellikle gram ve çeyrek altının alış-satış fiyatı merak ediliyor. Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamıştı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

19 Temmuz 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 414,72 lira ,satış fiyatı 424,13 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı ise 261,30 lira, satış fiyatı 261,36, yarım altın 727,40 liradan alınıp 848,82  liradan satışa sunuluyor.

ALTIN FİYATLARINI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Düğünlerde yarım gram altın takılıyor

Düğün sezonunun başlamasıyla, altın satışlarında hareketlilik yaşanıyor. Düğün yapacak olan damat adaylarının altına yaklaşık 35 bin TL harcadığını aktaran Kuyumcular Derneği Başkanı Kani Kont, vatandaşların düğünlerde çeyrek altın takma adetinden vazgeçtiğini ve gram altına yöneldiğini söyledi.

Kani Kont, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte, düğün hazırlığı yapanların uğrak yerinin kuyumcular olduğunu söyledi. Kuyumcularda iş yoğunluğunun arttığını ifade eden Kani Kont, sadece gelin ve damatların değil, davetlilerin de takı için kuyumcular çarşısında hareketliliğe neden olduğunu kaydetti.ÿAlyans, tek taş, nişan takısı ve benzeri ürünlerin ilgi gördüğünü vurgulayan Kont,ÿaltının fiyatının yüksek olmasından dolayı kuyumcuların tezg?hlarında her bütçeye göre ürün bulundurmaya özen gösterdiğini aktardı.

"Yaz sezonumuz düğüncülere ve bizlere hayırlı olsun" diyen Başkan Kani Kont, "Altın fiyatları son zamanlarda inişli çıkışlı ama bir iki ay içerisinde fazla bir değişiklik olmayacağını düşünüyorum. Düğün alışverişinde her bütçeye göre altın satışlarımız var. Düğün için alınan altınların ortalama fiyatı 25 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiyor. Tam düğüncü seti aldığınız zaman 35 bin TL ortalama fiyat diyebiliriz. Evliliğin simgesi olarak başlangıç burası oluyor. Sonra kelepçe, set ve en son da bilezik geliyor. Düğüne doğru set ve bileziğe sıra geldiğinde insanlar bütçesel durumlarına göre alım yapıyor. Bunun toplamı da yaklaşık olarak 25-35 bin lira arasında geziyor. Düğün alışverişini totale vurduğumuz zaman 55-60 bin civarında bir rakamla hazırlıklarını bitirmiş oluyorlar.

ALTINA YATIRIM YAPIN

Vatandaşlara altına yatırım yapma tavsiyesinde bulunan Kont, Düğün alışverişi yapacak arkadaşlarımıza çiftlerimize ben şunu tavsiye ediyorum.ÿÖnümüzdeki aylarda fazla zam gelmeyeceğini düşünüyorum.ÿEllerinde mevcut para ile bir an önce gelip yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Kiralama yöntemiyle ilgili Türkiyede 12 tane dernek başkanıyla sohbetimiz oldu. Onlar şehir dışında bununla ilgili kiralama yöntemiyle uygulama yapıyorlar. Biz İnegölde buna karşıyız, kesinlikle böyle bir şey olmuyor diye konuştu.

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Yurt dışından getirilen telefon harcı 1500 lira oldu
ABD'de asgari ücretin saati 15 dolar oldu
İşte en ucuz kiralık daireler
Milli SİHA Bayraktar çölde rekor kırdı