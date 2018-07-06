Altın fiyatlarında son seviye ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatlarında son seviye ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları
GeriEkonomi Altın fiyatlarında son seviye ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
06.07.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

Altın fiyatlarında son seviye ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altın fiyatlarında son seviye ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları

Son 10 günün normal seviyesinde devam eden altın fiyatları, hafta sonu düğün ve benzeri etkinliklere katılım sağlayacak olan vatandaşların araştırdığı konu oldu. Gram ve çeyrek altın fiyatları bilgisini sorgulayan vatandaşlar, alım ya da satım fırsatlarını değerlendirecek. İşte, son günlerin merakla araştırılan konuları arasında yer alan altın fiyatları hakkında son fiyat bilgileri

Altın fiyatları geçtiğimiz günü bir birim değer kaybederek geçirdi. Altın fiyatlarındaki bu gerilemenin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları merakla takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın piyasalarda en çok tüketilen ürünler arasında yerini almaya devam ediyor. Peki altın fiyatlarındaki son durum ne? işte günün çeyrek altın ve gram altın fiyatları 

Altının gramı güne yükselişle başladı. Gram altın 186,1 lira, çeyrek altın 305 lira ve Cumhuriyet altını 1.253 liradan işlem görüyor . Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 186 liranın hemen üzerinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın döviz kurlarındaki düşüşe paralel yüzde 1,6 gerileyen gram altın, günü 185,7 liradan tamamlamıştı.  Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 186,1 liradan işlem görüyor.  Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 305 lira, Cumhuriyet altını da 1.245 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise 1.255-1.260 dolar bandındaki yatay seyrini devam ettiriyor.

Altın fiyatları geçtiğimiz günü 185 lira seviyesinde geçirirken bir dönem 316 lirayı gören çeyrek altın fiyatları iki haftalık süreçte gerileme yaşadı.

Çeyrek altın fiyatları bugün 304 liradan satılırken, 298 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altını 1253 liradan satılırken, 1241 liradan bozduruluyor

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Başarı öğrenilir mi? İşte başarıya giden yol için 8 öneri!

Uzel ihalesinde 600 milyon liralık farka Yargıtay son noktayı koydu

Türk jant üreticisi satılıyor

R

Hayatımız dur-kalk... O anlardan minimum hasarla nasıl çıkılır?