Altın fiyatlarında son seviye ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları
Son 10 günün normal seviyesinde devam eden altın fiyatları, hafta sonu düğün ve benzeri etkinliklere katılım sağlayacak olan vatandaşların araştırdığı konu oldu. Gram ve çeyrek altın fiyatları bilgisini sorgulayan vatandaşlar, alım ya da satım fırsatlarını değerlendirecek. İşte, son günlerin merakla araştırılan konuları arasında yer alan altın fiyatları hakkında son fiyat bilgileri
Altın fiyatları geçtiğimiz günü bir birim değer kaybederek geçirdi. Altın fiyatlarındaki bu gerilemenin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları merakla takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın piyasalarda en çok tüketilen ürünler arasında yerini almaya devam ediyor. Peki altın fiyatlarındaki son durum ne? işte günün çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altının gramı güne yükselişle başladı. Gram altın 186,1 lira, çeyrek altın 305 lira ve Cumhuriyet altını 1.253 liradan işlem görüyor . Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 186 liranın hemen üzerinde dengelendi.
Dün altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın döviz kurlarındaki düşüşe paralel yüzde 1,6 gerileyen gram altın, günü 185,7 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 186,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 305 lira, Cumhuriyet altını da 1.245 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise 1.255-1.260 dolar bandındaki yatay seyrini devam ettiriyor.
Altın fiyatları geçtiğimiz günü 185 lira seviyesinde geçirirken bir dönem 316 lirayı gören çeyrek altın fiyatları iki haftalık süreçte gerileme yaşadı.
Çeyrek altın fiyatları bugün 304 liradan satılırken, 298 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altını 1253 liradan satılırken, 1241 liradan bozduruluyor
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