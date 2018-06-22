Altın fiyatları seçim öncesi ne kadar oldu? İşte gram ve çeyrek altının bugünkü fiyatı
24 Haziran seçimleri öncesinde altın fiyatlarının ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Hem ülke içi hem de dış politikadan doğrudan etkilenen altın fiyatları seçim öncesi son işlem gününe hareketli başladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 192 lira seviyelerinde dengelendi. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları geçtiğimiz günkü fiyatlarının ardından bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'dan gelen son değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları merakla takip ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum ve yatırım altınlarında ki son değer
Altın fiyatları bugün güne 192,60 liradan başladı şu an için fiyatları 192,62 lira seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatları 315 lira seviyesinde satılırken, 308 lira civarında geri alınıyor.
Cumhuriyet altını 1286 liradan satılırken, 1274 liradan geri alınıyor.
Altının gramı güne yükselişle başladı. Gram altın 193,4 lira, çeyrek altın 318 lira ve Cumhuriyet altını 1.295 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193,4 lira seviyelerinde dengelendi.
Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 193,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor. Dün 192,2-194,0 bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,2 azalışla 192,6 liradan tamamlamıştı.
Altının ons fiyatı üst üste 5 işlem günü değer kaybetmesinin ardından bugün açılışta sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ederek 1.269 dolar seviyesinde dengelendi.
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