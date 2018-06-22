Altın fiyatları seçim öncesi ne kadar oldu? İşte gram ve çeyrek altının bugünkü fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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GeriEkonomi Altın fiyatları seçim öncesi ne kadar oldu? İşte gram ve çeyrek altının bugünkü fiyatı
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Ekonomi
22.06.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Altın fiyatları seçim öncesi ne kadar oldu? İşte gram ve çeyrek altının bugünkü fiyatı

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Altın fiyatları seçim öncesi ne kadar oldu? İşte gram ve çeyrek altının bugünkü fiyatı

24 Haziran seçimleri öncesinde altın fiyatlarının ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Hem ülke içi hem de dış politikadan doğrudan etkilenen altın fiyatları seçim öncesi son işlem gününe hareketli başladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 192 lira seviyelerinde dengelendi. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları geçtiğimiz günkü fiyatlarının ardından bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'dan gelen son değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları merakla takip ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum ve yatırım altınlarında ki son değer

Altın fiyatları bugün güne 192,60 liradan başladı şu an için fiyatları 192,62 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları 315 lira seviyesinde satılırken, 308 lira civarında geri alınıyor.

Cumhuriyet altını 1286 liradan satılırken, 1274 liradan geri alınıyor. 

Altının gramı güne yükselişle başladı. Gram altın 193,4 lira, çeyrek altın 318 lira ve Cumhuriyet altını 1.295 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 193,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor. Dün 192,2-194,0 bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,2 azalışla 192,6 liradan tamamlamıştı.

Altının ons fiyatı üst üste 5 işlem günü değer kaybetmesinin ardından bugün açılışta sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ederek 1.269 dolar seviyesinde dengelendi.

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