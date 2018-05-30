Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altını fiyatları..
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.. Özellikle çeyrek altın ve gram altın fiyatları hem hediyelik anlamda hem de yatırım amacıyla satın alındığı için ekstra dikkat çekiyor. Peki piyasalardaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altının gramı güne düşüşle başladı..Gram altın 189,3 lira, çeyrek altın 311 lira ve Cumhuriyet altını 1.268 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 189,3 lira seviyelerinde dengeledi.
Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 azalışla 189,8 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 189,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 311 lira, Cumhuriyet altını da 1.268 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.297,6 dolardan işlem görüyor.
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