Altının gramı haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında son durum
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğuna yönelik sorgulamalar hız kazandı. Altının gramı 10 günün en yüksek seviyesini gördü. Gram altın, 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.577 liradan işlem görüyor. İşte 27 Ağustos tarihli altın fiyatları
Bir haftalık Kurban Bayramı tatili süresince yatay bir seyir izlenen gram altın fiyatı, yeni haftaya yükselişle başladı. Altının gram fiyatı, güne 232,9 lira seviyelerinden başlaması sonrasında 237,6 lira ile 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi görürken, saat 10.15 itibarıyla 237,26 lira seviyelerinden satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 1,7'lik yükselişle 1.205,96 dolardan kapanış gerçekleştirmesi sonrasında, bugün yüzde 0,1'lik düşüşle 1.205,20 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.
Altın fiyatlarının bugün gramı 237 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları 375 liradan satılırken, 365 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1540 liradan işlem görürken 1520 liradan geri alınıyor.
22 Ayar bileziğin satış fiyatı bugün 213 liradan değer görürken, 203 liradan geri bozduruluyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, bir haftalık Kurban Bayramı tatili öncesi yatay kapanış gerçekleştiren altın fiyatlarının, yeni haftaya yükselişle başladığını ifade etti.
Tatil döneminde ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin takip edildiğini anlatan Memiş, ABD varlıklarında geri çekilmeler yaşandığını, bu durumun avro/dolar paritesi ile altının ons fiyatında yükselişlere neden olduğunu söyledi.
Memiş, yükselişlerin devamı için altının ons fiyatının 1.237 dolar seviyesini yukarı yönlü kırması gerektiğini aktararak, "Olası düşüşlerde ise altının ons fiyatında 1.190 doları destek seviyesi olarak takip edeceğiz." diye konuştu.
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