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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
27.08.2018 - 09:23, Son Güncelleme:

Altının gramı haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında son durum

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Altının gramı haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında son durum

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğuna yönelik sorgulamalar hız kazandı. Altının gramı 10 günün en yüksek seviyesini gördü. Gram altın, 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.577 liradan işlem görüyor. İşte 27 Ağustos tarihli altın fiyatları

Bir haftalık Kurban Bayramı tatili süresince yatay bir seyir izlenen gram altın fiyatı, yeni haftaya yükselişle başladı. Altının gram fiyatı, güne 232,9 lira seviyelerinden başlaması sonrasında 237,6 lira ile 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi görürken, saat 10.15 itibarıyla 237,26 lira seviyelerinden satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 1,7'lik yükselişle 1.205,96 dolardan kapanış gerçekleştirmesi sonrasında, bugün yüzde 0,1'lik düşüşle 1.205,20 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.

Altın fiyatlarının bugün gramı 237 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları 375 liradan satılırken, 365 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1540 liradan işlem görürken 1520 liradan geri alınıyor.

22 Ayar bileziğin satış fiyatı bugün 213 liradan değer görürken, 203 liradan geri bozduruluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bir haftalık Kurban Bayramı tatili öncesi yatay kapanış gerçekleştiren altın fiyatlarının, yeni haftaya yükselişle başladığını ifade etti.
Tatil döneminde ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin takip edildiğini anlatan Memiş, ABD varlıklarında geri çekilmeler yaşandığını, bu durumun avro/dolar paritesi ile altının ons fiyatında yükselişlere neden olduğunu söyledi.

Memiş, yükselişlerin devamı için altının ons fiyatının 1.237 dolar seviyesini yukarı yönlü kırması gerektiğini aktararak, "Olası düşüşlerde ise altının ons fiyatında 1.190 doları destek seviyesi olarak takip edeceğiz." diye konuştu.

 

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