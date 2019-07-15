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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.07.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

Piyasaların kapalı olduğu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde altın fiyatlarının son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçtiğimiz hafta yüzde 3,37'lik artış göstermişti. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı...

Haftanın ilk gününde 259,77 TL'den alınan altının gramı 259,88 TL'den satılıyor. En çok rağbet gören bir diğer altın türü çeyrek altın ise 412,73 TL'den alınırken 422,31 TL'den satılıyor.  

Yarım altın bugün 822,87 TL'den alınırken 844,62 TL'den satılıyor. Bin 710 TL'den alının cumhuriyet altını bin 736 TL'ye satışa sunuluyor. 

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,37'lik artışla 260,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,33'lük kazançla bin 738 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,02 artarak 5,7530 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 2,31'lik yükselişle 6,4710 lira oldu.

Geçen hafta 7,0390 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,78'lik artışla 7,2350 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,03 değer kazanarak 5,8530 liradan alıcı buldu.

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