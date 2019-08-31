Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum
Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın piyasası 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bu hafta cuma günü kapandı. Peki, gram ve çeyrek altın en son ne kadar olmuştu. İşte, hem yatırım yapmak isteyen hem de nişan-düğün gibi organizasyonlara katılacak olanlar için altın fiyatlarında son durum
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 289 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 288,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 289 liradan, bin 903 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 924 liradan, 263,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 267,50 liradan, bin 860 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 880 liradan, 930 liradan alınan Yarım Ziynet 940 liradan ve 465 liradan alınan Çeyrek Ziynet 470 liradan satıldı.
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