Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum
Altın fiyatları için araştırmalar yeni günün ilk dakikalarından itibaren başladı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 artışla 214,20 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, güncel durum
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 214 lira seviyesinde dengelendi. Saat 9.35 itibariyle;
Gram altın 214,36 TL’den alınırken 214,42 TL’den satılıyor.
Çeyrek altın ise 342,32 TL’den alınıyor, 350,11 TL’den ise satılıyor.
Yarım altının alış fiyatı 682,80 TL olarak görülürken, 700,54 TL’den ise satılıyor.
Cumhuriyet altının alış fiyatı 1.420,00 TL, satış fiyatı ise 1.440,00 TL’den işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI GEÇTİĞİMİZ HAFTA NE KADARDI?
İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma akşamı kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.431,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 214,20 liradan işlem gördü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle