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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.03.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatında son durum

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Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatında son durum

Külçe altının gram satış fiyatı dünkü kapanışta 229,20 lira oldu. Gram ve çeyrek altının bugünkü durumu için araştırmalar ise erken saatlerden itibaren başladı. Peki, gram ve çeyrek altın en son ne kadar oldu? İşte 19 Mart tarihli altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne 229,84 TL ile başladı. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altın 375,59 lira, Cumhuriyet altını 1.545 liradan satılıyor. Yarım altının satış fiyatı ise 751 lira olarak dikkat çekiyor.

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DÜN NE KADARDI?
İstanbul Kapalıçarşı'da 229 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,20 liradan, bin 509 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 530 liradan, 209 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213 liradan, bin 475 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 495 liradan, 737 liradan alınan Yarım Ziynet 747 liradan ve 369 liradan alınan Çeyrek Ziynet 374 liradan satıldı.

 

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