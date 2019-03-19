Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatında son durum
Külçe altının gram satış fiyatı dünkü kapanışta 229,20 lira oldu. Gram ve çeyrek altının bugünkü durumu için araştırmalar ise erken saatlerden itibaren başladı. Peki, gram ve çeyrek altın en son ne kadar oldu? İşte 19 Mart tarihli altın fiyatları
Altının gram fiyatı, güne 229,84 TL ile başladı. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altın 375,59 lira, Cumhuriyet altını 1.545 liradan satılıyor. Yarım altının satış fiyatı ise 751 lira olarak dikkat çekiyor.
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DÜN NE KADARDI?
İstanbul Kapalıçarşı'da 229 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,20 liradan, bin 509 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 530 liradan, 209 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213 liradan, bin 475 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 495 liradan, 737 liradan alınan Yarım Ziynet 747 liradan ve 369 liradan alınan Çeyrek Ziynet 374 liradan satıldı.
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