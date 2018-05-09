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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
09.05.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatı

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Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatı

Döviz kurları ve altın fiyatlarındaki araştırmalar günün erken saatlerinden itibaren başladı. Türkiye'de yaşanan iç siyasi gelişmeler, yaklaşan erken seçim ve Trump'ın İran'ın nükleer anlaşmasından çekilme kararı ile birlikte dolar/TL akşam saatlerinde 4.33'ü aştı. Bir diğer yatırım aracı altının durumu merak konusu oldu. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın, dolar ve eurodaki hareketlilik haftanın ortasında da devam ediyor. Hem döviz kuru hem de altın yatırımı yapan vatandaşlar an be an piyasaları takip ediyor. Peki 9 Mayıs’ta altın ve dolar ne kadar oldu? İşte dolar ve altın fiyatlarındaki anlık değişimler!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklaması dolar kuru yeni rekorunu kırdı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,2980 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0960 lira olmuştu.

GRAM ALTIN NE KADAR?
183,63 liradan alınırken, 183,68 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 288,97 liradan alınırken 295,50 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 576,13'den alınırken 591,00 liradan satılıyor.

DÖVİZ KURLARI

Serbest piyasada dolar 4,3380 liradan, euro ise 5,1430 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 4,3360 liradan alınan dolar 4,3380 liradan, 5,1410 liradan alınan euro ise 5,1430 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,2980 liradan, euro ise 5,0960 liradan satılmıştı.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 4,3700 4,3720
Avro 5,1760 5,1780
Sterlin 5,9000 5,9020
ANKARA
ABD Doları 4,3500 4,3800
Avro 5,1470 5,1870
Sterlin 5,3010 5,3640

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