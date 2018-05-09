Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatı
Döviz kurları ve altın fiyatlarındaki araştırmalar günün erken saatlerinden itibaren başladı. Türkiye'de yaşanan iç siyasi gelişmeler, yaklaşan erken seçim ve Trump'ın İran'ın nükleer anlaşmasından çekilme kararı ile birlikte dolar/TL akşam saatlerinde 4.33'ü aştı. Bir diğer yatırım aracı altının durumu merak konusu oldu. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın, dolar ve eurodaki hareketlilik haftanın ortasında da devam ediyor. Hem döviz kuru hem de altın yatırımı yapan vatandaşlar an be an piyasaları takip ediyor. Peki 9 Mayıs’ta altın ve dolar ne kadar oldu? İşte dolar ve altın fiyatlarındaki anlık değişimler!
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklaması dolar kuru yeni rekorunu kırdı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,2980 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0960 lira olmuştu.
GRAM ALTIN NE KADAR?
183,63 liradan alınırken, 183,68 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 288,97 liradan alınırken 295,50 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 576,13'den alınırken 591,00 liradan satılıyor.
DÖVİZ KURLARI
Serbest piyasada dolar 4,3380 liradan, euro ise 5,1430 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 4,3360 liradan alınan dolar 4,3380 liradan, 5,1410 liradan alınan euro ise 5,1430 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,2980 liradan, euro ise 5,0960 liradan satılmıştı.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 4,3700 4,3720
Avro 5,1760 5,1780
Sterlin 5,9000 5,9020
ANKARA
ABD Doları 4,3500 4,3800
Avro 5,1470 5,1870
Sterlin 5,3010 5,3640
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