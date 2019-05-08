Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altında son durum bilgisi
Yeni günün gelmesiyle birlikte vatandaşlar 8 Mayıs altın piyasalarındaki son durumu merak edip araştırıyor. Yatırımcıların ve hediyelik satın almak isteyenlerin ilgiyle araştırdığı altın fiyatları, bu günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar?
Haftanın üçüncü işlem gününün başlamasıyla birlikte güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar ve yatırımcılar, 8 Mayıs altın fiyatlarının son durumu hakkında sorgulama yapmaya başladı. İşte, altın piyasalarında son durum ve güncel altın fiyatları bilgisi...
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği ve son fiyat durumunu en çok merak ettiği çeyrek altın 413,66 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Geçtiğimiz haftayı rekorla kapatan gram altının satış fiyatı ise sabah saatlerinin beri 255,67 lira seviyelerinde işlem görüyor
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1.699 TL en satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın 827,33 liradan kendine alıcı buluyor.
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