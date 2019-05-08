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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.05.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altında son durum bilgisi

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Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altında son durum bilgisi

Yeni günün gelmesiyle birlikte vatandaşlar 8 Mayıs altın piyasalarındaki son durumu merak edip araştırıyor. Yatırımcıların ve hediyelik satın almak isteyenlerin ilgiyle araştırdığı altın fiyatları, bu günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar?

Haftanın üçüncü işlem gününün başlamasıyla birlikte güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar ve yatırımcılar, 8 Mayıs altın fiyatlarının son durumu hakkında sorgulama yapmaya başladı. İşte, altın piyasalarında son durum ve güncel altın fiyatları bilgisi...

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği ve son fiyat durumunu en çok merak ettiği çeyrek altın 413,66 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Geçtiğimiz haftayı rekorla kapatan gram altının satış fiyatı ise sabah saatlerinin beri 255,67 lira seviyelerinde işlem görüyor

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.699 TL en satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın 827,33 liradan kendine alıcı buluyor.

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