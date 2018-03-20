Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altında son durum bilgisi
Yeni günün gelmesiyle birlikte vatandaşlar altın piyasalarındaki son durumu merak edip araştırıyor. Yatırımcıların ve hediyelik satın almak isteyenlerin ilgiyle araştırdığı altın fiyatları, bu günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Haftanın ikinci işlem gününün başlamasıyla birlikte güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar ve yatırımcılar, 20 Mart altın fiyatlarının son durumu hakkında sorgulama yapmaya başladı. Geçtiğimiz haftayı rekorla kapatan gram altın fiyatları yeni haftaya da yükselişle başladı. Haftanın ikinci günü olan 20 Mart'ta ise gram altının satış fiyatı 166,70 TL seviyelerinde seyrediyor. Peki 20 Mart'ta güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadara satılıyor? İşte altın piyasalarında son durum...
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği ve son fiyat durumunu en çok merak ettiği çeyrek altın 272,07 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Geçtiğimiz haftayı rekorla kapatan gram altının satış fiyatı ise sabah saatlerinin beri 166,70 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1099 liradan alınıp 1.111 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın 530 liraya alınırken, 544 liraya satılıyor.
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